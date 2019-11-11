高手考駕照直線七秒 網見這一幕驚呆 （影/中天新聞）

日前有一名機車騎士前往駕訓班考照，沒想到面臨第一關的直線平衡七秒，才剛開始，他不僅搖搖晃晃，下一秒直接暴衝上護欄，「翹孤輪」直接立在現場。而這名騎士也整個嚇傻呆在一旁，影片被po上網，許多網友看了傻眼。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」分享奇葩考生，這名考生正在測試直線平衡七秒的關卡，先是搖搖晃晃壓線、出車道，但沒想到這名考生下一秒竟然直接催油門，讓機車暴衝上一旁護欄，機車就這樣「翹孤輪」卡在護欄中間，而考生也嚇到不知所挫。

這一幕也讓分享影片的網友吐槽「直線平衡七秒，不是要你卡在牆壁上平衡七秒」還酸說「應該禁止這位高手再次考照的，避免他取得三寶牌雞腿駕照」。

其他網友看了影片也都驚呆了，紛紛附和狠酸，「神級操作！要騎上去還真不容易，這個將來會成為三寶中的霸主」、「他只是想要飛高高」、「有誰注意到他俐落的身手？沒跌倒就算了～還站得好好的」、「不加入馬戲團，太可惜了」、「害我笑破肚皮不止七秒」、「台灣的馬路真的好可怕...」。

(中時電子報)