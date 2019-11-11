拚連任的蔡英文總統悄悄變了！日前蔡英文陣營幾個後援會成立活動舞台背景就是國旗，後援會還準備小國旗供立委參選人登台時使用，甚至在現場發送小國旗。台灣民意基金會董事長游盈隆吃驚說，這是2020總統與立委大選最駭人聽聞的轉變！

國民黨總統參選人韓國瑜上月喊出台灣高山都要設升旗台，以宣揚愛國精神。總統蔡英文酸說：「國旗是用來代表國家的，不是用來政治作秀的」。但日前蔡英文競選辦公室卻準備了小國旗，提供給陪蔡英文登台的立委參選人使用。

游盈隆在臉書指出，後馬英九時代最強大的中華民國派現身了，就是尋求連任的民進黨籍總統蔡英文，她此刻正大剌剌地顛覆民進黨的認同、精神、靈魂與核心價值。接下來，就看民進黨中央及所有立委參選人是否跟進，這絕對是2020總統與立委大選最駭人聽聞的轉變。並且表示，蔡、韓已經是同一條街上的兩家7-Eleven，除了位置不一樣外。

針對此事，網友也紛紛留言說，「不跟進ROC認同就沒票，就是這麼簡單。」、「自我品牌經營不佳，現幫韓抗大旗」、「已經穿上藍衣了啊！」、「國民黨一號和國民黨二號」、「2020立法委員選舉最大的困擾痛苦，在於一眼望去盡是藍藍的黨國天空，卻遍尋不著半個舊情人的綠衣衫，啊～」

(中時電子報)