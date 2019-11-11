Alicia Parks and Katherine Sebov get into shoving match

美國女網前日發生衝突事件，在W60拉斯維加斯的比賽，20歲的加拿大女將瑟博芙(Katherine Sebov)直落二戰勝18歲美國女將帕克絲(Alycia Parks)。帕克絲輸球之後非常惱怒，把球拍扔個老遠，然後上前跟瑟博芙握手，但在握手時出現意外，氣得帕克絲衝上去要揍對手，影片很快在網路傳開。

根據帕克絲事後解釋，瑟博芙非常粗魯，她握得很用力又甩開帕克絲的手。帕克絲立刻向主審抗議，主審慌忙跑下座位，橫身擋在帕克絲面前勸解，但帕克絲還是衝上去跟對手推擠，至少互推了兩下。

最搶鏡頭的是帕克絲的父親，他從場外翻身進場跌倒，爬起來又大聲嚷嚷：「你看到我們這些人(黑人)平常是怎麼遭到對待了吧？」「把她(瑟博芙)退賽！把她退賽！」

攝影機距離較遠，看不清握手時發生了何事，但從主審的反應可以看出有些不尋常。當時帕克絲的情緒已經很糟，可能瑟博芙看見對手扔球拍之後也有點不爽，兩人才發生衝突。網民對帕克絲一方打出黑白「種族牌」不以為然，他們認為「如果雙方種族互換才會被媒體大肆報導吧。」

OMG ...Catfight in Vegas. (Via https://t.co/8BP7cNFqA1) pic.twitter.com/0N8rw9QaXA — Paps (@DatGoneIt77) 2019年11月7日

(中時電子報)