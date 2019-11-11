2019年世界12強棒球賽今（11）日起展開6強複賽，今年的12強賽創下美洲國家在世棒球經典賽、12強賽預賽的最大挫敗，複賽6強只有美國與墨西哥隊，成為13年來4屆經典賽、2屆12強賽最少的晉級隊數。

經典賽、12強賽都想與奧運會互別苗頭，甚至超越有時比賽有時取消的奧運賽事，成為全球棒壇的最大盛事，因而舉辦大手筆的比賽活動，從2006年以來的4屆經典賽中，每屆晉級複賽的美洲球隊最少4隊、最多可達6隊。

2015年開辦的世棒12強賽，當年晉級8強複賽的美洲球隊共有美國、加拿大、墨西哥、波多黎各與古巴等5隊，美、墨分別獲得亞軍、殿軍；今年打進6強複賽的美洲球隊只有美國、墨西哥，寫下經典賽、12強賽單屆最少的美洲球隊。

主要是今年遠征亞洲的美洲球隊全軍覆沒，古巴、加拿大敗在南韓高尺巨蛋，波多黎各、委內瑞拉兵敗台灣，4支前來亞洲出賽的美洲隊伍全部「水土不服」潰敗。其中，古巴提前10多天來台灣適應時差，卻沒有適應南韓的水土。

現在美洲棒壇只能寄望進入複賽、準備展開超級循環賽的美國、墨西哥隊繼續努力不懈，為美洲國家奮戰到底，上屆這2隊名次是第2、第4名，今年更是背負美洲棒壇名譽的「保衛戰」，壓力不小。

(中時電子報)