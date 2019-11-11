雙11買爆 阿里巴巴1小時破4000億 07:422019/11/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美中貿易戰尚未落幕，但絲毫不減消費者雙11光棍採購節的採購熱情，中國大陸電商巨擘阿里巴巴集團控股周一說，單是在頭1小時內，交易額便達130億美元（近4,000億台幣），比去年增加了32%。 (中時電子報) #雙11 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電子商務》創業家10月營收創同期高，前10月增1.62％ 10:512019/11/07 財經 調查：雙11電商買氣將超越百貨周年慶 13:112019/11/07 財經 創業家兄弟 10月營收同期新高 04:102019/11/08 證券．權證 雙11魅力無法擋 超越百貨周年慶 04:102019/11/08 財經焦點 《電子商務》Pi拍錢包聯手麥當勞，搶攻雙11商機 16:312019/11/09 財經 馬雲交棒後… 阿里雙11首秀 全市場緊盯 04:092019/11/10 財經要聞 阿里雙11銷售超千億人幣 只花1時3分59秒 02:572019/11/11 財經 倡新消費、新商業 阿里啟動雙11升級版 04:102019/11/11 財經要聞 資策會：雙11網購 人均消費衝12,391元 04:102019/11/11 財經要聞 雙11放大招 天貓雙品牌出擊 04:102019/11/11 全球財經 國際熱門新聞 清潔劑拖地也有事 這家餐廳1死10傷 - 國際 影》人潮擠爆！德仁搭敞篷車即位遊行 雅子眼泛淚光 - 國際 反對派、軍方逼宮 玻利維亞總統宣布辭職 重新大選 - 國際 巴黎上萬人反伊斯蘭恐懼遊行 訴求引發各黨分歧 - 時事 - 中央社 美陸進入無限期全面競爭 學者：要認清這2件事 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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