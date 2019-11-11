儘管美中貿易戰尚未落幕，但絲毫不減消費者雙11光棍採購節的採購熱情，中國大陸電商巨擘阿里巴巴集團控股周一說，單是在頭1小時內，交易額便達130億美元（近4,000億台幣），比去年增加了32%。

(中時電子報)