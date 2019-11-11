「柯文哲真的很白目！」台北市長柯文哲麾下子弟兵、民眾黨北市第七選區（信義、南松山）立委參選人蔡宜芳，對自己老闆的屢屢失言也看不下去，但她認為，柯是1名「行動比嘴巴務實」的精神導師，雖然頻頻掉粉並遭受「柯黑」批評，但蔡宜芳願意當起「柯黑橋梁」的角色，用理性專業的方式來對談政策。

談到柯文哲頻頻失言的現象，蔡宜芳接受本報專訪坦言「我不會包庇他，他真的很直白又白目！」強調有時的發言，也讓她很生氣，但礙於不能逾矩，所以會請柯的幕僚去勸，不過有時柯闡述的理念也都是事實，但卻被移花接木，有點可惜。

對於柯粉出走、柯黑批評，以及和前北市都發局長林洲民請益卻遭受柯粉質疑，蔡宜芳說，柯文哲不是神佛、耶穌或真理，他也會犯錯，但大家可以靜下心討論，不論是柯黑還是各黨派的人，都應該理性思考與討論，互相請益，才能讓政策更完整，並非什麼都要畫分誰是哪派，然後變成政治攻防。

「我希望我變成橋梁！」蔡宜芳說，她2度去見林洲民，當然知道林和柯很多立場不同，但在居住正義及都發的議題上，林洲民仍是專業的佼佼者，甚至立委黃國昌也和她不是同政黨，但在居住正義議題也能站在一起，所以她也希望，選民可以支持小黨，無論是民眾黨、基進黨、時力、綠黨、親民黨等，都能讓第三勢力加入國會，讓立院的聲音不只2種。

她也認為，每逢選舉，都被操作成藍綠統獨很可惜，事實上大家都是護主權，也有「維持現狀」的共識，那更應理性討論統獨以外的經濟問題，不是一直喊著「芒果乾」或「票投國民黨、台灣變香港」，現在台灣就是政治太高、經濟太低，柯文哲從統獨中拉出新的軸線，就是應該先處理國家內政問題，有了資源籌碼，才能在國際、兩岸談判。

(中時 )