腳踏車撞遊覽車 北市男捲車底重傷 07:582019/11/11 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鑑識人員到場蒐證。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方拉起封鎖線調查。（趙雙傑攝） 台北市文山區今日清晨發生一起交通意外，1名陳姓男子騎腳踏車行經羅斯福路六段與景隆街口時和1輛右轉的遊覽車發生碰撞，當場被捲入車底，警消人員獲報後趕緊前往，發現受傷嚴重且失去生命跡象，隨後趕緊送往萬芳醫院急救，而現場也拉起封鎖線陳姓以釐清案情，真正原因仍在調查當中。 (中時 ) #男子 #意外 #急救 #受傷 #文山區 也許您會感興趣 推薦閱讀 凌晨病房紙袋突然異動 網：不意外...很多名人都在這掛點的 00:052019/11/07 社會 和碩10月營收意外月減6.74％ 15:542019/11/07 財經 《國際經濟》意外疲弱，德國9月工業生產月減0.6％ 15:572019/11/07 財經 大陸第一美胸驚傳動醫美手術出意外 送急診仍昏迷 16:212019/11/07 娛樂 元大人壽 力推意外傷害保障 04:102019/11/08 產業特刊 《金融股》元大人壽GO隨行意外傷害保險附約，打造全罩式保障 08:022019/11/08 財經 汐止死亡車禍 騎士撞上轎車不治 10:592019/11/08 社會 年花千餘元投保意外險 搭汽、機車保障加倍 11:172019/11/08 財經 年花千餘元投保意外險 搭汽機車 有加倍保障 04:102019/11/11 投資理財 網紅招認意外懷孕墮胎 直指孫安佐的種 04:102019/11/11 娛樂新聞 社會熱門新聞 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 2色男約3少女摩鐵性愛趴 下場詭異離奇 - 社會 諷空姐女友勾引機長 他嗆曝3千張裸照逼復合 - 社會 誤會大了 老爸看見女兒這東西氣噗噗 - 社會 男花40元買到「乾隆家傳花瓶」 爽賺千萬發大財 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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