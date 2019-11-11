警方拉起封鎖線調查。（趙雙傑攝）

台北市文山區今日清晨發生一起交通意外，1名陳姓男子騎腳踏車行經羅斯福路六段與景隆街口時和1輛右轉的遊覽車發生碰撞，當場被捲入車底，警消人員獲報後趕緊前往，發現受傷嚴重且失去生命跡象，隨後趕緊送往萬芳醫院急救，而現場也拉起封鎖線陳姓以釐清案情，真正原因仍在調查當中。

(中時 )