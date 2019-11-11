網紅米砂日前爆出和孫安佐發生過關係，還一度傳出「掌聲片外流」，之後更說她懷孕拿掉小孩，9日米砂也拍影片證實有做人工流產手術，根據時間推回去，「只和孫安佐發生關係過」，直指是孫安佐的種，對此，孫安佐經紀人駁斥是子虛烏有，認為對方在蹭熱度，已準備整理相關證據，找律師討論該如何處理，眼見風波越演越烈，米砂也在深夜發文驚吐「我決定放棄當一個公眾人物了」，但此文隨後也刪除了。

米砂在IG貼出全黑照，驚吐「我決定放棄當一個公眾人物了，我經營的YouTube、Facebook、Instagram不會更新了」，強調自己不是想紅才一直搏版面，解釋也還是被曲解、誤會，她無法一個人面對壓力，「我好累了，真的好累了」，文末更丟下震撼彈，「我除了死掉之外，我不知道怎麼讓這些一直以來的痛苦結束了。」

粉絲看到後米砂的PO文後，都相當擔心，紛紛留言安慰和鼓勵她，而隨後米砂也把此文刪除。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)