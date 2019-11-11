2020選戰進入倒數階段，國民黨總統參選人韓國瑜持續進行傾聽之旅，了解基層心聲。韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋接受專訪，分析韓國瑜全台選情時表示，目前最大關鍵可能是台北市，他認為台北市是較多元、有個性的城市，市民會去比較，韓在這部分要多加油。

隨著選舉日將近，韓國瑜和總統蔡英文的政策以及副手人選，引發外界高度關注。韓國瑜副手人選昨已確定是張善政，親韓人士透露，原本韓陣營規畫等到登記時再宣布，但民進黨拋豪宅案，鋪天蓋地抹黑，韓擔心遭模糊焦點，臨時決定提早宣布，以副手議題將選戰拉回正軌。周錫瑋接受《中評社》專訪時認為，台北市民比較有自己的一套標準跟想法，2020選戰最關鍵地方可能出現在台北市。

周錫瑋提及，台北市基本上是藍大於綠，但從年輕人、環保的人、文化的人、勞工階層等，是有很多票源的區塊，要針對這些票源的區塊去下功夫。不過周認為，台北市民比較有自己的標準跟想法，但到了選舉，投給藍的還是會比較多。即便蔡下了很多資源在做，但他認為情況會轉變，因為民進黨做的實在太爛。

周錫瑋也認為，目前距離選舉還有一段時間，民進黨還有很多花招，所以現在韓雖落後，但只要別差到十幾、二十幾個百分點都可以。他斷言，韓國瑜最終會超越蔡英文！

(中時電子報)