國民黨不分區立委提名名單即將公布，媒體報導國民黨主席吳敦義「確定被動」接受推薦，列入國民黨不分區立委名單。對於吳敦義的「被動」，國民黨台北市議員徐巧芯意有所指的表示，吳真有智慧！而資深媒體人陳東豪則是大笑表示，吳稱列不分區名單是「被動」，跟國民黨總統候選人韓國瑜一樣都是「被動」，所以國民黨現在的流行文化是「被動」嗎？陳稱讚吳「真有智慧」！

對於吳敦義「被動」接受自列不分區名單，徐巧芯在政論節目《前進新台灣》上直言，「很有智慧」！之前國民黨流傳出的不分區名單，先是吳敦義列不分區之首，但是若是這樣做，會造成社會觀感很差；接著，有人提出把吳放在最後一名，可是沒有人知道誰會是最後一名？所以最後是將吳放在中間名次，安全名單內。

徐巧芯接著表示，但以她的觀點，若能將不分區名單釋給專業的人才，可能會對國民黨的選情會比較好。不過，可能吳敦義有自己的考量，大家只能尊重吳的決定。

而一旁的陳東豪也直言，就算吳這個舉動難看又怎樣，最後過關就好了，一切都是結果論英雄！如果吳這樣計謀，陳東豪稱讚，「吳敦義確實有智慧」！吳稱列不分區名單是「被動」，跟韓國瑜一樣都是「被動」接受，國民黨現在的流行文化關鍵字就是「被動」！但選民能不能接受？一切就看人民最後的決定。

(中時電子報)