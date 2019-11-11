氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，14日凌晨鋒面快速掠過，其結構不紮實、伴隨鬆散雲層；但因東北季風南下，北台灣天氣明顯轉變，氣溫下降、有局部短暫雨；其他地區影響小。

吳德榮表示，今天凌晨東北季風弱，各地雲量少，輻射冷卻強、氣溫偏低；大台北平地最低溫大約在13、14度左右；中南部及東半部空曠地區氣溫也降得很低，大約在14至16度左右。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天至13日東北季風偏弱、水氣很少，各地晴朗穩定、為秋高氣爽的天氣；北台灣白天舒適，中南部白天微熱；各地早晚氣溫偏低，日夜溫差超過10度以上。

吳德榮指出，14日凌晨鋒面快速掠過，其結構不紮實、伴隨鬆散雲層；但因東北季風南下，北台灣天氣明顯轉變，氣溫下降、有局部短暫雨；其他地區影響小。15日仍受東北季風影響，但水氣轉乾；迎風面天氣好轉、氣溫略升，背風面仍為晴時多雲。

(中時 )