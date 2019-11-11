一名電信公司林姓主管，與前空姐女友交往時，多次偷拍睡姿、裸照與性愛照，後來不滿被分手，氣的傳訊威脅「剛剛算過，在飯店、溫泉、你家、我家、車上，應該有3000多張光碟」，揚名公開裸照，並在臉書嘲諷勾引已婚機長，還發生性關係，女子心生畏懼提告。士林地院依妨害秘密、恐嚇危安、加重誹謗等罪，判林男1年2月徒刑。

林男不滿前空姐女友提分手，陸續傳訊「我倒是很想毀滅你」、「看看你覺得哪幾張特優，我可以寄到你家，你老家，你朋友，樓下警衛應該也很愛吧！」，揚言公開裸照。還以「原來早就腳踏兩條船」為題，直指勾引已婚機長，並發生關係，並嘲諷「這是空服員的福利」。

林男到案後冤喊辯稱，說要公開3000張照片只是氣話，臉書貼文則是回應朋友的問題，並非指前空姐女友。

士林地院審酌認為，林男行為已構成無故竊錄他人非公開活動罪、恐嚇危害安全罪、加重誹謗罪，合併判處1年2月徒刑，得易科罰金42萬元。

(中時電子報)