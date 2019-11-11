12強棒球複賽開打，11日晚間6時由地主日本迎戰澳洲，雖然中華抗日失敗，但要爭搶奧運門票，還是要希望日本打敗澳洲。澳洲在預賽因為韓國大勝古巴而起死回生，跟中華隊一樣帶著1敗晉級，成為韓國以外的另一勁敵。

日本隊派出日職巨人隊投手山口俊先發。澳洲派出澳職騎兵隊投手Dushan Ruzic先發，總教練尼爾森(David Nilsson)球員時期曾效力大聯盟釀酒人與日職中日龍，他認為本屆日本隊沒有特別需要注意的人。「我們必須給予日本隊每個球員同等的關注，他們先發投手和牛棚都很強，每一棒打者都很有效率，我們將以團隊作戰。」

雖然日本不用搶奧運門票，但他們鎖定的是12強冠軍，一場都不會讓。總教練稻葉篤紀說：「在台灣贏下全部3場意義重大，建立我們全隊的信心。」日本上屆輸給韓國，最後韓國拿了冠軍，所以打敗韓國也是日本的重點任務。

澳洲隊歷來打過3屆奧運，首屆1996年沒得牌但名次贏過墊底的韓國。2000年雪梨奧運身為地主仍只獲得倒數第2。最後一次2004年澳洲在非洲-大洋洲資格賽打敗南非取得門票，最後勇摘銀牌(輸古巴)。然而2020東京奧運只剩6隊，非洲與歐洲搶同一張票(以色列打敗南非)。澳洲加入亞太區，被迫與台韓競爭，對他們來說是非常艱難的路線。

(中時電子報)