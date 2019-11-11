當體內的壞膽固醇多，在血管壁上囤積，就容易動脈硬化，心血管疾病恐接踵而來，甚至發炎導致體內組織受損。美國俄亥俄州立大學的研究指出，吃蘋果有降低壞膽固醇的效果，能預防動脈硬化，且實驗中持續吃一個月，發現能減少40%的壞膽固醇。

早安健康報導，此實驗將40到60歲的51名健康成人分三組，分別持續一個月吃蘋果、蘋果多酚營養品、安慰劑。結果發現，吃蘋果的第一組，壞膽固醇減少了40%，比只吃營養品的第二組效果更好，而吃安慰劑的第三組則沒有變化。

主導實驗的營養學教授羅伯特·迪斯沃斯特表示，這實驗證實「蘋果對於降低氧化壞膽固醇的效果，比綠茶、蘋果萃取物、薑黃等抗氧化劑的效果更好」。

日本國立研究開發法人農業與食品產業技術綜合研究機構的研究也顯示，一天吃1.5~2顆蘋果，連續三周，血液的三酸甘油酯平均減少21%，越胖的人效果越好，證明了蘋果具有讓中性脂肪正常化的作用。

(中時電子報)