兩名性好漁色的男網友，聽聞一名年僅18歲的友人號稱可以外送「幼齒」，兩人竟然心癢難耐，竟異想天開想要玩5P大戰，立刻詢問該位友人是否可一次外送3人，未料到場的竟然是2名國中生與一名國小女學生，但兩人非但沒有拒絕還帶著三位少女到摩鐵混戰，當場被警方查獲，兩人一同遭移法辦。

據了解，陳姓及賴姓男子平時就喜歡聯手征戰四方，尤其幸好幼齒妹。去年聽聞一名才剛滿18歲的友人，在他們面前吹噓自己跟隨很多妹妹，如果兩人有需求，可以代為安排。

這兩名登徒子愈聽心愈癢，禁不住這位年輕友人的一再吹噓，兩人不但決定要親自體驗嘗試，還變態的要求要玩2打3的5P遊戲。未料該位男友人竟然也玩真的，找來自己認識的三位友人助陣。

去年8月中旬，該位18歲少年果真約了2名國中及一名國小女學生，與兩位迫不及待的男子約在捷運站碰面，還親自載5人到某家摩開趴。先是其中一男竟然當場與3少女玩起4P大戰。另一男原本在旁觀看，但沒幾分鐘後也動抹條加入戰局，還要少女幫他口愛，同時與另外2女愛撫。

5人混戰不到2小時，警察突然接獲通報上門臨檢，當場發現現場三名女性竟然都視為成年少女，立刻將少女及兩男帶回偵辦。但離奇的是，兩名男子在一審分別被判處4年2月與3年4月。

但兩人不服上訴，其中一男在隔天竟然離奇死亡。另一男驚嚇之餘，立刻與家屬達成和解，改判2年有期徒刑，緩刑4年。

(中時電子報)