第11年天貓雙11於11月11日0時正式啟動，用時29分47秒GMV突破100億美元。

首分鐘GMV破65億元，1分36秒GMV達100億元，較去年達到100億元的時間收斂29秒。用時12分49秒達到500億元，較去年少了逾13分鐘。

2019年天貓雙11的統計口徑包含透過支付寶在阿里巴巴集團的中國零售平台、Lazada、全球速賣通、考拉海購、新零售和本地生活服務結算的訂單總值。阿里於9月份從網易手中收購考拉，為今年雙11值得關注的GMV動能。

(工商 )