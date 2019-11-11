2019天貓雙11 首分鐘GMV破65億元 08:412019/11/11 工商 楊日興 、杭州 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第11年天貓雙11於11月11日0時正式啟動，首分鐘GMV破人民幣（下同）65億元，1分36秒GMV達100億元。 2019年天貓雙11的統計口徑包含透過支付寶在阿里巴巴集團的中國零售平台、Lazada、全球速賣通、考拉海購、新零售和本地生活服務結算的訂單總值。 阿里於9月份從網易手中收購考拉，為今年雙11值得關注的GMV動能。 (工商 ) #雙11 #11 #考拉 #65 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 松果購物雙11首周開紅盤 訂單量較去年同期增7成 10:112019/11/07 財經 《金融股》「雙11」神卡駕到，網購剁手族集合 10:342019/11/07 財經 《業績-電子商務》創業家10月營收創同期高，前10月增1.62％ 10:512019/11/07 財經 《百貨股》東森購物攻雙11，業績拚倍增 11:422019/11/07 財經 《百貨股》momo購物網攻雙11，信義商圈造勢 11:592019/11/07 財經 《科技》雙11電商買氣強過百貨周年慶，平均花逾1.2萬 12:162019/11/07 財經 東森購物ETMall雙11挑戰3倍成長，向4.2億元營收挑戰 16:212019/11/07 財經 蝦皮雙11狂灑破億購物金 iPhone 11 限量11元搶購 08:352019/11/08 財經 《資訊服務》網家雙11推米其林料理，泰式「baan」先上菜 13:242019/11/08 財經 《業績-百貨》東森購物前10月營收年增24％ 13:242019/11/08 財經 兩岸熱門新聞 龍江和牛 一頭牛售價媲美一部車 - 焦點新聞 - 旺報 香港三罷再起！港警疑開3實彈 2青年中槍倒地 - 兩岸 乒乓球世界盃團體賽 陸男團3：1韓國八連冠 - 兩岸 - 旺報 陸天貓雙11台灣展現買氣 - 兩岸 - 工商 陸前首富之子 禁搭老爸私人飛機 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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