第11年天貓雙11於11月11日0時正式啟動，首分鐘GMV破人民幣（下同）65億元，1分36秒GMV達100億元。

2019年天貓雙11的統計口徑包含透過支付寶在阿里巴巴集團的中國零售平台、Lazada、全球速賣通、考拉海購、新零售和本地生活服務結算的訂單總值。

阿里於9月份從網易手中收購考拉，為今年雙11值得關注的GMV動能。

(工商 )