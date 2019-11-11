國民黨總統候選人韓國瑜昨天宣布今天上午將宣布副手人選，讓外界議論紛紛就是前行政院長張善政。對此，初選後陪韓輔選的前台北縣長周錫瑋接受專訪，表達對「韓張配」、「郭粉投韓」、「老宋再戰」的看法。對於民調落後，他個人觀察，最後韓會超越蔡。

韓國瑜今早約11點將在全國競選總部(現國民黨高雄市黨部)宣布副手人選。港媒《中評社》近日專訪周錫瑋，談及韓選情，對於民調落後蔡英文，周錫瑋說，其實韓國瑜落後蔡英文非常小的距離，他個人觀察，最後韓會超越蔡。但現在講死亡交叉點對韓不利，因為選舉還有二個多月，民進黨還有很多花招，所以現在落後蔡沒問題，只要不差到十幾、二十幾個百分點都可以。

專訪記者問及，韓最弱的部份還是年輕人嗎？周錫瑋說，年輕人的確是弱項，加上誤會他是草包的這群人不全然是知識份子，他們聽了一些話後會誤會，但他相信韓國瑜不是草包，周錫瑋透露，他從政這麼久沒遇過像韓國瑜這樣的政治人物，韓因為他以前苦過，在基層打滾過，所以他看到每個人都很謙虛客氣，所以人家會喜歡，目前韓的環島，他相信還會再走三圈。

對於「韓張配」，周錫瑋強調，張善政是個非常有科技觀、國際觀，且過去行政院長經歷，在部會協調上是非常有經驗和專業的人。加上，張的個性上也很從容、隨和，新知識、新觀念吸收也很快，從這點來看可以吸引到社會不同階層的票，不管是專業或年輕族群都可吸引到。

至於，如何看待鴻海創辦人郭台銘會不會再挺韓？周錫瑋先是說，起碼郭在這階段，也把自己的聲量放小了。他有看到部份郭粉說要挺中華民國，最後關頭會挺韓，但是，這只是說已經喊話了，這跟公開挺韓是有差別的。

此外，對於親民黨主席宋楚瑜會不會第五度參選？周錫瑋說，畢竟經過大風大浪的人，有其智慧，有自己努力的目標存在，韓營表示尊重。

(中時電子報)