一年一度最大的「ITF台北國際旅展」今（11）是最後一天！統一集團今年首度串連旗下10大品牌，打造成「統一集團烘焙生活美學館」進駐旅展爭豔，包含統一渡假村、左岸咖啡館、昂舒巴黎、統一麵粉、統清油脂、Cophi、CITY CAFE現萃茶與珍珠飲品、統一麵包、統一蛋糕屋、Semeur聖娜，展區合計達120坪，是該樓層最大規模，也吸引眾多人潮觀展！

統一企業集團發言人（?余）忠正說，統一集團延續今年3月國際烘焙展備受好評的「統一集團烘焙生活美學館」之主題設計，特別出動現烤、現作等專業硬體機具與上百人團隊，在11月8～11日於南港展覽館一館的四天展期中，每天都有精彩熱鬧的展演與試吃推廣活動，並以小提琴音樂現場演奏，希望從視覺、味覺到聽覺，都提供消費者不同的享受。

而參加旅展怎能錯過優惠活動！統一指出，這次首度加入「統一集團烘焙生活美學館」陣容的「統一渡假村」，針對這次旅展特別推出4據點（馬武督、谷關、鹿港、墾丁）住宿37折起的超值優惠，主打雙人房住宿優惠價3,688元，展場限定再加碼贈送一份雙人簡餐（售價770元）。

另外，旅展期間到「左岸咖啡館」攤位，購買一杯左岸咖啡，就有機會抽到長榮航空巴黎來回機票。

同時，為響應旅展1111活動，「統一麵包」推出福袋1元限量發售，在「統一麵包」攤位購物滿百即可加購一個超值福袋，最大獎可以得到統一渡假村住宿券一張，每日限定100袋。

還有CITY CAFE現萃茶水果茶、黑糖珍珠撞奶，推出每杯1元驚喜活動（11/11（一）之11：11起限量排隊，1人限定1款1杯，每款限量100杯）。

不僅如此，「統一集團烘焙生活美學館」也特別邀來統一獅球星高志綱、陳重羽、郭阜林擔任一日店長，加上「傑尼獅」型男、可愛的「OPEN小將」與熱情的統一獅隊「Uni-Girls」親自駐店，穿梭在10個品牌館中帶給顧客驚喜。

統一指出，旅展期間只要捕獲一日店長身影，或與館內任何空間及商品合照，上傳照片至個人Facebook或Instagram，並加入hashtag「#統一集團烘焙生活美學館」，現場就立刻贈送品牌好禮。

(工商 )