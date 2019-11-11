家樂福強攻外送市場！繼上周宣布跟德商foodpanda合作，將於今（11/11）起推出店舖商品外送服務，據悉，家樂福明（11/12）日將再宣布結盟美商Uber Eats推外送服務，一次攜手國內市占率最高的兩大外送平台，全力瞄準懶人商機、搶攻宅經濟，成為國內量販超市業首例！

據了解，家樂福跟Uber Eats合作首家店是「板橋店」，位於新北市板橋區三民路二段31號B1，有別於跟foodpanda合作的首家店「東興店」，該店位於信義區市民大道五段、東興路交叉口，附近商辦大樓較多，板橋店周邊則以住宅區為主。不過，因應兩大外送平台可配送範圍，皆可往外再輻射約3～5公里。

家樂福首波可外送商品超過300項，包含飲料、零食、奶粉、罐頭、泡麵、米、油、鹽等，甚至包括生鮮蔬菜、水果、海鮮、雞蛋、肉類等，還有烤雞、炸物、滷味、炒飯、炒麵等熟食，以及個人衛生及清潔用品，種類十分多元。

不過，家樂福已有線上購物平台，且近年業績明顯增長，既然電商已可滿足配送到家的需求，為何還要進一步推出店舖商品外送服務？家樂福總經理王俊超認為，現在消費者對於即時、快速、便利的需求越來越高。

業內人士也說，還有一種可能是「臨時」的需求，例如突然缺米、缺鹽、缺油；亦或家中有需要被照顧者（高齡長輩或幼齡孩童），不便出門採買，而外送服務就成為一個選項。換言之，業者想瞄準的是，實體店跟電商之間的服務缺口！

以超商業界首推外送服務的全家便利商店來看，早在外送市場今年打得如火如荼之前，全家去年11月就攜手新加坡商honestbee（已停止在台營運）推出外送服務測試，今年9月進一步跟Uber Eats合作，在雙北提供外送服務，而全家也成為Uber Eats平台首家入駐的零售業者。

目前外送效益如何？全家指出，從銷售數據來看，以販售bb.q CHICKEN韓式炸雞的板橋板農店，以及主打咖啡輕食的敦新店業績最佳，一般商品則以飲料、咖啡、早餐鮮食最熱銷；從銷售時段來看，除了午、晚餐尖峰外，晚間23時至凌晨1時亦為另一個高峰，也成為實體店夜間離峰時段「額外」的營收來源之一。

據全家統計，目前提供「店到宅」服務的14間店舖，在推出外送服務後，單店營收平均可成長10～20％，假日更可較平日多出30％。全家並透露，「店到宅」服務預計11月中拓展至林口區，屆時提供外送的店舖數將達15間。

(工商 )