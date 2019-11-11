丹羽仁希半裸洗泡泡浴。(圖／翻攝自東網)

丹羽仁希濕身性感超誘惑。(圖／翻攝自東網)

美日混血女星丹羽仁希（Niki），因參演節目《雙層公寓》後又和山下智久傳緋聞，知名度大升，擁有天使臉孔、魔鬼身材，被封為「日本第一美女」，14日她將推出第二本寫真，近日搶先曝光內頁照，火辣尺度讓人看了臉紅心跳。

丹羽仁希睽違2年，再推出第二本個人寫真集，並到馬來西亞、吉隆坡及熱浪島取景，穿上性感泳衣和內衣，擺出多種撩人姿勢，辣露渾圓雙峰，其中還有半裸洗泡泡浴，更濕身躺水池，透明感讓肌膚若隱若現，轉到背面美尻和屁股蛋全看光，誘惑力十足，讓粉絲都相當期待寫真的發行。

(中時電子報)