擔任總統蔡英文和立委參選人賴惠員競選總部社群後援會會長的羅姓男子，相當擅長網路社群操作，大學時期就創辦知名臉書專頁《停班停課最新通知》，目前該臉書專頁擁有逾52萬名粉絲。豈料，才華洋溢的他，私下卻喜歡四處傳送「露鳥照」，搞得許多學長、學弟相當困擾，近日有人再也受不了這股「鳥氣」而告上警局，才讓整起荒唐事曝光！

CTWANT》綠營露鳥俠！小英後援會長狂貼屌照 求學長弟「傳一張」

「有機會自拍露臉的給你看嗎？」爆料的蔡男秀出羅男傳來的手機訊息，一臉無奈。9月初，蔡男突然收到羅男的訊息，接著就收到一張羅男脫光的「露鳥照」，照片裡的羅男一臉燦笑，還微吐舌尖。

羅男傳送自己露臉、仰角度秀出性器官的照片給男同學。（圖／讀者提供）

感到極度不舒服的蔡男，原以為是羅男不小心傳錯，還好心提醒他，沒想到羅男直白回應：「就是要傳給你看的！」，還追問：「可不可以再傳一張？」，大嘆羅姓男子老是傳「大鳥照｣騷擾，「噁心死了！｣希望透過提告方式，遏止對方瘋狂的「獻寶｣行徑。

被露鳥照騷擾的蔡姓同學，受訪時表示「實在太變態」，也曾傳送訊息揚言提告羅男。（圖／讀者提供）

立委參選人賴惠員表示，羅男從今年黨內初選時進入文宣組內工作，根據組長形容，羅男的工作能力與態度都很不錯，在網路社群經營上也有獨到見解，並沒有發現什麼異狀，「最近露鳥照事件曝光後，羅僅坦承幾年前在念書時曾有這種不良行為，但已改過。」

賴惠員無奈表示，因為選舉已到倒數階段，她實在分身乏術處理，已請羅男自己好好思考，把事情真相說清楚，畢竟羅男身為競選團隊的一分子，「雖然是個人私領域，但如果真有騷擾人的行為，就要考量羅是否能勝任目前工作。」

民進黨台南市立委參選人賴惠員表示，不清楚競選總部員工的私生活，但如果確有騷擾行為，恐無法勝任目前工作。（圖／報系資料庫）

羅男向本刊坦承自己有錯，原本只是覺得好玩，近半年來因為工作壓力大，曾就醫診斷有輕度憂鬱症，可能因此做出脫序行為，不過也質疑爆料人是因為沒有收到賠償金才會進行渲染擴大，目前自己在競選團隊中擔任文書工作，不想因為個人錯誤影響士氣，向眾人誠懇道歉，希望能獲得諒解。

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(中時電子報)