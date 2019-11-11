自2015年起，每年夏天開著胖卡環台賣漢堡，並宣稱將盈餘全數捐贈育幼院、被外界封為「漢堡王子」的屏東美式漢堡店老闆陳韋強（33歲），在媒體報導中有如陽光男孩，但本刊接獲爆料，指陳韋強生活奢糜、負債累累，積欠前女友近百萬債務，義賣收入更多半拿來供應漢堡店支出，作愛心根本只是幌子。

CTWANT 》欠薪砸車毆女友 胖卡漢堡王子假義賣真豪奢

11月6日中午，本刊抵達陳韋強在屏東的「WOW哇唬漢堡工廠」，佯裝客人與陳韋強攀談，詢問賣漢堡作公益的「善行」，他立刻熱情接待，敘說著他年輕時生活艱苦，如今只是「做別人不會做的事」，並主動提及環台並不賺錢，語氣看似謙遜，但言談中似乎對自己的環台義賣感到得意與驕傲。

本刊調查，陳韋強自2015年開始，每年暑假駕駛胖卡環台義賣漢堡，地點多選在警察局門口、或是民意代表服務處，由於他宣稱將所賺盈餘「全數」回饋當地育幼院，同時還會購買食材教導院童做餐點，讓他們學習一技之長，引發廣大迴響及民眾的熱情支持，看在前女友欣欣（化名）的閨密恩恩（化名）眼中卻無比諷刺。

「漢堡王子」陳韋強宣稱義賣作愛心，卻遭前員工和前女友友人爆料種種惡行。（圖／本刊攝影組）

「他根本就是個無賴。」恩恩說，「WOW哇唬漢堡工廠」在正面形象加持下，每月營收從6、70萬到上百萬元不等，但陳韋強生活奢糜、好買名牌，左右手的刺青分別要價10多萬元，店內支出經常不夠他揮霍，便向欣欣借錢，目前尚積欠近90萬元，更可怕的是，陳韋強與欣欣一言不合，就直接動粗，打到欣欣右臉頰骨頭破裂。

陳韋強曾將前女友打到右邊臉頰骨頭破裂，至今仍有後遺症，每逢天氣變化，傷處就會隱隱作痛。（圖／讀者提供）

事後，陳韋強裝出一副懊惱悔過的模樣，欣欣則心軟選擇不提告，但1個月後，2人再度因還款而起口角衝突，陳韋強竟拿起近10公斤的旗座朝欣欣砸去，所幸欣欣即時閃躲，但沉重的旗座在她的車上留下深深凹痕，這讓欣欣終於忍無可忍，向陳韋強提出毀損告訴，也下定決心斬斷這段感情。

至於陳韋強標榜「賣漢堡做公益」，恩恩也對此說法嗤之以鼻。她提到，陳韋強第1年環台回來，宣告自己賺了10多萬元，當善名遠揚後，餐車前門庭若市，每日至少有3到4萬元的收入，卻只有少數盈餘回饋弱勢孩童，絕大比例都是供自己吃喝玩樂，以及支付屏東漢堡店的營運成本。

陳韋強宣稱將義賣盈餘全數捐贈育幼院，實際上卻是匯回自己的漢堡店。（圖／讀者提供）

「陳韋強環台前跟我說，他是去賺薪水回來。」漢堡店前員工彤彤（化名）表示，陳韋強其實是不斷剝削員工的「惡老闆」，多次欠薪讓員工生活幾乎難以為繼，「義賣」收入還會匯回屏東店裡以支付營運成本，拿去做愛心的錢根本所剩無幾。

陳韋強回應，欠款部分他已陸續償還，其餘指控則一概否認，他已對前女友提出恐嚇、妨害自由和偷竊告訴，表示是員工先欠他錢才沒發薪水，但已到勞工局調解，也沒有使用過期食材，衛生局前來稽查更沒發現環境問題，相關檢核都通過，義賣盈餘也有員工拍攝影片為他作證，對不實控訴將保留法律追訴權。

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(中時電子報)