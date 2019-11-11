李天鐸文章引來許多網友回應。(取自李天鐸臉書)

國民黨總統參選人韓國瑜遭爆購買南港豪宅，韓辦質疑用國家機器查韓非常不公平。對此，總統府秘書長陳菊則回應表示，要說國家機器介入要有證據，歡迎提供證據。對此，前國安局上校李天鐸諷刺表示，不要一天到晚講「證據」，「所有的證據都在妳們的口袋裡！」

韓國瑜遭指在失業期間，於台北市南港購7200萬豪宅，韓辦則質疑洩漏交易資訊者背後動機，懷疑有「國家機器」介入。陳菊對此表示，有沒有用國家機器要有證據，「我們這一代都受到國家機器高度壓制、壓迫甚至是坐牢，像我們這樣的人，像我們現在執政，我們不會濫用國家機器，這是很嚴肅的事情」。陳菊直言，要說國家機器介入，這個要有證據，歡迎提供證據。

對此，李天鐸在臉書砲轟，不要一天到晚講「證據」噁心，「所有的證據都在妳們的口袋裡！」

有名網友則回文表示「進廚房就別怕熱。要從政就别怕政敵打擊。對手打抹黑戰，就是要亂你軍心，挫你士氣。由發言人舉證反駁澄清即可，不要抱怨什麼追蹤器，國家機器。相殺殊死，兵不厭詐。還指望君子之爭？」此外，也有網友認為「別說韓當時並無公職，甚至是個連黨職也沒有的百姓庶民。但真正可怕的是，你我的個資有一天會不會也會被拿來被民進黨作文章呢？」

(中時電子報)