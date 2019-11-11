一份長達7年的研究指出，年輕型心肌梗塞（發生年齡低於55歲）患者中，罹患糖尿病與高血壓的比例並沒有增加，反倒是高膽固醇患者7年來多了2成，面對突如其來的心肌梗塞，除了害怕，其實你還能有更積極的作為：控制你的血脂，特別是膽固醇！

「兩次瀕臨生死邊緣，我真的下定決心要積極控制我的膽固醇了！」才五十歲的郭先生，突然昏倒被送到急診室，因高血脂、高血壓造成心臟血管嚴重阻塞，被診斷出急性冠心症，必須裝支架才能打通血路。

因高膽固醇引發的年輕型心肌梗塞患者，近年增加兩成，必須透過置放心血管支架打通血路。（圖／中華民國血脂及動脈硬化學會提供）

順利出院後，郭先生開始用藥物控制膽固醇，但還是經常出現胸悶、頭痛的情形，追蹤後發現，血脂與血壓依然超標。他心想：「都吃藥控制也裝支架了，應該沒有問題了吧！」沒想到兩年內兩次因心肌梗塞入院；還好及時發現，醫師才能從死神手上，再次把他搶救回來。

「其實很多人不知道，膽固醇是造成心肌梗塞的元兇！」中華民國血脂及動脈硬化學會祕書長黃柏勳解釋，血脂分成兩種，一個是三酸甘油酯，一個是膽固醇。如果從心肌梗塞的成因來看，膽固醇遠比三酸甘油酯來得危險。

「壞的膽固醇，就像血管裡的沙子附著在血管壁上，當血管壁細胞間有裂縫時，就會鑽進血管內造成內壁發炎，慢慢地形成粥狀斑塊，造成血管內部狹窄；當血壓過大，就可能讓斑塊掉落，導致血栓，引起心肌梗塞。」黃柏勳說。

醫師黃柏勳指出，膽固醇造成心肌梗塞，比三酸甘油酯還來得危險。（圖／醫師黃柏勳提供）

雖然造成心肌梗塞的風險因子中，糖尿病與高血壓占多數，研究卻顯示，高膽固醇近幾年已然成為新的兇手。一份長達七年的研究指出，在年輕型心肌梗塞患者中（發生年齡低於五十五歲），罹患糖尿病與高血壓的比例並沒有增加，反倒是高膽固醇的比例提升了兩成。

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(中時電子報)