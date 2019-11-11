澳洲東部灌木野火狂燒，周末已造成3人死亡，當局預測最糟的情形還沒發生，預期部分區域將遭遇「災難性」火劫，東部人口稠密的昆士蘭省（Queensland）、新南威爾斯省（New South Wales）今（11）日已宣布進入緊急狀態。

澳洲東岸野火狂燒，消防人員深入森林，畫面驚人。

澳洲東岸野火狂燒，東部2省昆士蘭省、新南威爾斯省宣布進入緊急狀態，多所學校停課。

綜合路透社、澳洲新聞網（News.com.au）報導，周末野火持續在新南威爾斯省北部、昆士蘭省肆虐，至今已造成3人死亡，儘管澳洲第一大城雪梨未遭受波及，當地氣溫仍高達攝氏34度，此外還帶有乾燥高溫強風。

當局預測，大雪梨地區明日將面臨「災難性」大火，這是澳洲2009年引進新野火火災危險等級（Bush Fire Danger Ratings）制度後，雪梨首次出現這個評級。

新南威爾斯省鄉村消防局（Rural Fire Service）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）警告野火恐再延燒約20公里，他甚至強調即便是防火材質的建築也無法承受災難性火劫。

新南威爾斯省至今已發生18起火警，當中2起當局已承認失控，當地政府已緊急從鄰近的維多利亞省（Victoria）調派400名消防人員及50輛消防車前往灌救。

雪梨目前約有500萬人居住，四周大部分區域環繞灌木叢，由於近幾個月來澳洲東部幾乎沒有下雨，這些灌木叢非常乾，幾乎一點就燃。

澳洲夏天經常發生灌木野火，2009年的維多利亞省野火奪走173條人命，成為澳洲史上最慘重的野火事件。

(中時電子報)