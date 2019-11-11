玻利維亞10月大選爭議引發3週示威，在軍警倒戈後，總統莫拉萊斯今天黯然下台，行政首都拉巴斯街頭湧現歡欣氣氛；莫拉萊斯盟友墨西哥、古巴、委內瑞拉則出面譴責「政變」。

路透社報導，墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天說，墨西哥拒絕接受玻利維亞上演所謂的軍事行動，還說不應發起「政變」。

● 拉丁美洲一世紀流血衝突恐重演

厄伯拉特推文說：「我們拒絕接受這個結果，這與我們拉丁美洲上個世紀發生的流血衝突悲劇沒多大不同。」他說：「墨西哥將繼續保持尊重民主和體制的立場。拒絕政變。」

厄伯拉特說，假如莫拉萊斯向墨西哥尋求庇護，墨西哥會點頭。他還說，墨西哥駐拉巴斯（La Paz）使館已接獲20名玻國官員和國會議員尋求庇護。

墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）推文說，墨西哥「肯定玻利維亞總統莫拉萊斯負責任的態度，他願意請辭，而不是讓人民暴露於暴力之中」。

莫拉萊斯長期盟友古巴和委內瑞拉同樣譴責最新發展為「政變」結果。

● 反對派：玻利維亞將成為新的國家

法新社報導，掌權近14年的莫拉萊斯（Evo Morales）透過電視發表談話：「我辭去總統一職。」今天稍早也有數名政府部會首長和高階官員請辭。

聽聞莫拉萊斯下台的消息，雀躍的玻國民眾燃放爆竹、揮舞國旗，拉巴斯街頭洋溢著歡慶的氛圍。

大選主要反對派候選人、前總統梅沙（Carlos Mesa）說，玻利維亞人「為全世界上了一課。明天開始，玻利維亞將成為一個新的國家」。

● 莫拉萊斯未來何去何從

在副總統賈西亞（Alvaro Garcia Linera）陪同下，莫拉萊斯搭機前往玻國中部種植古柯葉的奇莫雷（Chimore）地區，做出上述宣布，這裡是他政治生涯的搖籃。賈西亞也隨莫拉萊斯請辭。

莫拉萊斯堅稱，自己並不是要逃避責任。

他說：「我不需要逃走。我沒偷過什麼。出身原住民和古柯農成了我的罪過。」

「人生並非就此畫下句點。仍將繼續奮鬥。」

莫拉萊斯說：「我遞出辭呈，好讓他們（反對派領袖）不再傷害我們的兄弟。」他指的是自他贏得爭議性大選以來，長達數週的暴力抗議活動。

許多玻國網友在社群媒體上猜測莫拉萊斯或許將離開玻利維亞，說他可能會前往剛剛選出中間偏左政府的阿根廷。

(中央社)