三屍案男友認罪：口角後勒母悶死嬰

台中母子3屍命案，死者陳女慘遭同居男友殺害，她為賺錢養家，晚上當傳播妹，白天兼差本土劇臨時演員，還曾帶雙胞胎嬰兒一起拍戲；八大行業同事透露，陳女為了生活相當打拚，常累到在等客人空檔打瞌睡。

與死者同居的陳男向警方供稱，他懷疑女友與人搞曖昧，3日上午11點多與女友爆發激烈口角，一時情緒失控，勒斃女友。他掐死女友後，還繼續照顧2個孩子，但越想越覺得小孩沒媽媽很可憐，便將雙胞胎兒子丟入洗衣機內、以棉被塞入後，將小孩悶死，之後將母子3人換好衣服並擺放好、蓋上被子且拿走屋中陳女的錢包與證件等物品，才倉皇逃離。

根據大樓監視器畫面，案發3日上午近8時，打扮時髦的陳女下班返家，邊走邊聊電話，笑容滿面。而這最後一通電話，就是跟客人聊天，陳男因此打翻醋罈子，引來殺機。

陳女遭殺害，同在八大行業上班的同事也相當不捨。據《東森新聞》報導，同事透露，陳女常在酒店後台打瞌睡，讓同事看了也相當心疼。

陳女今年4月帶雙胞胎嬰兒工作拍戲，在臉書PO文：「雖然拍戲很累，但還是要拍到最好，要呈現給觀眾最好的一面。」，儘管疲累，仍對人生充滿期待，結果竟遭同居男友殺害，令人感慨。

(中時電子報)