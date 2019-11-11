世界棒球12強賽6強複賽今（11）日開打，中華隊在當地時間上午11時在日本千葉ZOZO海洋球場與A組第1名墨西哥交手，尋求複賽首勝。中華隊推出旅美小聯盟3A投手江少慶先發，墨隊則為光芒隊3A的瑞耶斯，他是小聯盟的明星球員。

中華隊先發名單也出爐，其中最大的特色是郭嚴文首次先發，擔任第7棒。另外，旅日火腿隊的王柏融重回中心棒次，打第3棒，預賽最後兩戰他都擔任7、8棒。

總教練洪一中表示，主要是因墨西哥先發投手瑞耶斯是右投，且擅長滑球，球速不算特別快，排左打的郭嚴文上場，把王柏融拉到第3棒，全隊先發9棒有6人左打，這應該會是比較理想的安排。

中華隊先發名單如下（先攻）：

第1棒 王威晨（三壘手）

第2棒 岳東華（游擊手）

第3棒 王柏融（右外野手）

第4棒 林泓育（指定打擊、右打）

第5棒 陳俊秀（一壘手、右打）

第6棒 張進德（捕手）

第7棒 郭嚴文（二壘手）

第8棒 蘇志傑（左外野手）

第9棒 林哲瑄（中外野手、右打）

先發投手 江少慶 （右投）

墨西哥隊先發名單（後攻）：

第1棒 瓊斯（中外野手）

第2棒 J.培瑞羅（左外野手）

第3棒 奎羅茲（二壘手）

第4棒 瓦加斯（三壘手）

第5棒 克拉克（指定打擊）

第6棒 納瓦羅（一壘手）

第7棒 索利斯（捕手）

第8棒 培瑞茲（右外野手）

第9棒 薩拉札（游擊手）

先發投手 瑞耶斯（右投）

(中時電子報)