前台中市新聞局長卓冠廷昨日宣布，將辭去交通部長辦公室主任的職務，返回台中專心為妻子洪慈庸輔選連任立委，交通部長林佳龍今日坦言台中選情激烈，確實需要夫妻同心，對此表示支持。

卓冠廷在今年5月底接任交通部長林佳龍辦公室主任一職，他昨晚在臉書宣布，將辭去該職返回台中，協助輔選洪慈庸連任立委。林佳龍表示，對於卓冠廷辭職一事給予祝福，且台中選情激烈，更需夫妻同心、全力以赴拼連任。

另外針對台北市長柯文哲日前指稱，基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭合起來是「鬼扯」，林佳龍說，柯文哲有誤會，北宜直鐵、高鐵是二選一，且若打通環島路網，也可大大降低大台北地區塞車狀況，可利人利己。

林佳龍說，過去大台北軌道運輸多是中央支持，如鐵路地下化、捷運系統等，都是中央出資興建，呼籲柯文哲應有同理心，交通平權不分城鄉，形成四通八達路網對台北市也是好事。

(中時 )