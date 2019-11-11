使用微波爐到底會不會致癌？加熱過的食物是否會破壞營養價值一直眾說紛紜，衛福部國民健康署解答，許多人對微波爐都有錯誤的迷思，其實用微波爐加熱食物不但不會致癌，也不會降低食物的營養價值，反而還有驚人好處。

根據國健署官網公告，微波是電磁波的一種，當微波被含有水分的食物吸收後，就會開始以相同的頻率震動，造成分子間的摩擦，進而產生熱能，讓微波中的食物由外層加熱至內層。美國癌症協會(ACS)指出，微波爐並非利用「X射線」或「伽馬射線」來加熱食物，因此並不會使食物具有放射性；微波爐可以烹飪食物，但不會改變食物的分子或化學結構。

此外，美國食品藥物監督管理局(FDA)也澄清，與傳統烹飪相比，利用微波爐來烹飪食物，不但不會降低食物的營養價值，事實上，可能會保留更多的維生素和礦物質。肝膽腸胃科醫師蕭敦仁強調，微波加熱只是將「電能」轉變為「熱能」，微波本身並不會殘留在食物中，也不會使食物產生化學變化；與其擔憂食物本身，其實微波更應該重視裝載的容器，包括鐵、鋁、不鏽鋼、錫箔紙，甚至有金屬鑲邊的瓷碗，都不應放進微波爐，盡量用陶瓷或純玻璃等能夠耐熱120℃以上的容器，以免在加熱過程中釋放有毒物質或產生爆炸。

(中時電子報)