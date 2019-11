美國前總統候選人希拉蕊‧柯林頓(Hillary Clinton)今天說,女性政治人物正面臨一股反對女權的抵制力量,在社群網路的惡毒貼文和陰謀論推波助瀾之下,這股力量更形壯大。

希拉蕊今天和女兒雀兒喜(Chelsea Clinton)來英國打書時表示,在大眾眼裡,女性仍要因外貌受到審視,仍有著行為得有禮且溫順的壓力。

希拉蕊和雀兒喜合寫關於女性領袖的新書The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience,希望鼓舞女性為信念站出來。

英國多位女性議員因網友留言謾罵,遭到強暴和死亡威脅後,宣布12月12日大選不會競選連任,希拉蕊有感而發,做出這番表示。

希拉蕊在倫敦南岸中心(Southbank Centre)的皇家節慶廳(Royal Festival Hall)告訴聽眾:「我確實認為,有些人不喜歡女性的諸多成就,以及女性現在扮演的角色。」

「我認為這是社群媒體用非常破壞性和惡毒的方式惹出來的。人們以前或許就想過很多事情,但現在這種情況更擴大了,病毒式的擴散。」

希拉蕊2016年沒能如願成為美國首位女性總統,她說,仇女心態「絕對」是她敗給共和黨對手川普的原因之一。

(中央社)