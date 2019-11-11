在台灣引領著夢幻療癒派刺青風格的「粉紅喵女刺青師」魅力依然不減，剛結束的2019高雄紋身展展會期間就有許多粉絲前往朝聖，一直以來受到大家喜愛的粉紅喵女刺青師平常只能透過網路預約，所以一位難求，排不到隊的粉絲比排到的更多，除了每年的紋身展有開放現場預約之外，還有什麼辦法可以等到讓「粉紅喵女刺青師」親自刺青，完成人生的一項夢想清單呢?

現在「粉紅喵女刺青師」的粉絲們有福囉!2019年12月21日『粉紅喵刺青』將迎來三周年慶，這一天「粉紅喵女刺青師」將會開放現場預約刺青諮詢，免網路預約，免填預約表單，只要人來現場一定能於現場諮詢刺青，同時一人開放最多諮詢兩個刺青圖案，「粉紅喵女刺青師」說：「來現場共襄盛舉的粉絲，當天我們會開放大家可以諮詢兩個刺青圖案，如果你是一個人要刺兩個或是你是要幫另一位朋友來預約刺青諮詢也可以，但重點是本人必須親自到粉紅喵刺青店現場喔!」而且今年更別出心裁的規劃了以往沒有的小活動、小驚喜回饋給大家，讓每一位前來共襄盛舉的粉絲們不無聊，有吃有玩有樂趣，歡迎大家於2019年12月21日周年慶當天前來喔。

『粉紅喵刺青』現在除了創辦人「粉紅喵女刺青師(小喵老師)」之外，也有了更多的新血加入『粉紅喵刺青』這個大家庭，2019年12月21日這天其他優秀團隊成員也會於現場與大家互動，讓大家有機會更加認識他們以及作品。

『粉紅喵刺青』三週年慶將於2019年12月21日下午兩點開始，活動預計到下午五點，歡迎大家當天前來一同歡慶，同時當天也開放粉絲現場預約「粉紅喵女刺青師(小喵老師)」的刺青諮詢，每個人最多可現場諮詢兩個圖案，希望今年也能像往年一樣熱鬧，粉絲們也能玩得愉快喔!

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粉紅喵刺青兩歲了！！！

(中時電子報)