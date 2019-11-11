國民黨總統候選人韓國瑜將找張善政出任副手，蔡英文競選連任發言人廖泰翔今天表示，張善政「並沒有加分」，他認為張善政應該不是大家的首選，也不是太意外，在他看來，張善政都是在善後。

Hit Fm聯播網《羅友志嗆新聞》今天專訪廖泰翔，對各報以「前閣揆副手戰」點出蔡賴配以及韓張配，主持人羅友志詢問廖泰翔，張善政擔任副手這張牌如何？對於韓國瑜有沒有加分？

廖泰翔表示：「並沒有加分！」他認為張善政應該不是大家的首選，對張善政出任副手不是太意外，加上張善政因為故宮事件被網稱為「張善後」，對於韓國瑜拋出無法實現的議題，張善政都在圓韓國瑜的話，會讓選民對他的信用大打折扣。

他說，一旦張善政擔任副手人選，對於韓國瑜的豪宅案，張善政也必須為韓的「房事」做說明。主持人羅友志意有所指的說，如果賴清德到時候成為副手，那要不要比照辦理，為蔡英文的論文真假案背書負責？

廖泰翔解釋，蔡總統已經多次針對真假釋疑，賴清德不需要對這議題負責。廖泰翔提到，副手角色應是輔助，一開始他對張善政擔任國政顧問有期待，但他也質疑國政顧問有獨立性嗎？是否有引導韓去發言可切確實行的政策？有無良性影響，在他看來，目前張善政現在都是在善後。

面對韓國瑜頻頻在政策議題上出招，包括學貸零利率，勞保、勞退、就保等協助低薪的「勞動三箭」，廖泰翔認為，勞動三箭是「乏善可陳」，能丟出政策是好事， 但能否真的落實對人民交代才是重點。

他認為，勞動三箭令人質疑的是有財源問題。主持人提醒張善政特別規劃兩大財源，包括基金活化跟風力發電兩兆不當政策的移轉，廖泰翔表示，政府要保證勞保不會倒，在主權基金的部份，即使現在股市、經濟情況是好的，但這都取決於投資報酬率，但是不確定性高的財政來源，當成是勞保基金不適合。

另外要提撥前瞻計畫的經費來補足勞保？廖泰翔認為，前瞻計畫是屬於一次性的經費，並不是每年常態性的編列，因為勞保金是需要長期的財政來源，並非短期一次性的預算，這樣對勞保金是不能補足的。但對於無薪假等政策，廖泰翔表示，對勞工確實有幫助。

蔡英文說上任後要撥補二百億元到勞保基金，可是目前只有補了兩百億，還有八百億未補，這樣算跳票嗎？廖泰翔指出，重要的是讓勞保不能倒，這不是一次性的去討論，而是每年滾動性的去檢討，並不是從一次性的編列或是投資收入來看。

(工商 )