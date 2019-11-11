「核電延役公投」日前遭中選會以該案不符規定為由駁回，核電延役公投領銜提案人、清華大學原子科學院院長李敏表示，在去年公投通過後，執政黨刪除電業法95條第1項（2025非核家園），但仍拒絕變更錯誤的能源政策，持續偏重火力發電，因而提出「核能延役」公投，但卻被中選會駁回，決定委託律師打行政訴訟，證明中選會違法。

清華大學原子科學院院長李敏日前提出「您是否同意，經濟部應要求台電公司提出現有核能電廠運轉執照更新之申請，經核能安全管制機關原子能委員會審查通過後，落實執行現有核能電廠延役？」全國性公投案，中選會認為該案不符規定決議駁回。

環保署前署長魏國彥表示，就節能減碳觀點來看，核能是清潔能源的一種，為了減少二氧化碳排放，應該做的就是核綠並行，雖然核能有核安、核廢料等疑慮，但偏重綠能的話如太陽能板要怎麼處理？

律師葉慶元說，公投法修正廢掉公投審議委員會，中選會只能做形式審查，但包括「核能減煤」、「核電延役」等案，中選會找了一堆學者在聽證會百般刁難，仍依聽證會結論補正公投案，沒想到補正後，中選會再依聽證會沒有要求的補正駁回，目前已經提出行政訴訟，違法失職的官員就應該負起責任。

李敏說，在歐美國家，核電廠運轉超過40年並非特例，台電一直與國外核能電力公司同步，採取適當的措施，為延長機組使用年限做準備，執政黨拒絕依國際潮流，將安全堪用的核電廠延役，反而依賴不穩定的其他能源，是拿民生開玩笑，而將現有核電廠延役是最經濟、最易執行也最有把握的措施。

(中時 )