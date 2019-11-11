全台LINE用戶高達2100萬個，是詐騙集團的新巢穴！日前工程師自創的查證團隊「MyGoPen」發現，詐騙集團利用一頁式詐騙的釣魚網站，寫著「歡慶雙11，參加活動免費獲得 LINE Point」，或者是「免費獲得LINE Point」等吸引人的假活動，騙民眾點擊，把他們導入進去假的登入頁面裡，獲取LINE帳密，不但拿不到LINE點數，還被人盜取個資。

根據「MyGoPen」報導，當民眾輸入電子郵件帳號、密碼，點擊進入後，無論正不正確，都會顯示「輸入的內容有誤」。接著後台就會拿到民眾的LINE帳密，盜取他的相關個資、聯絡人等資訊。

「MyGoPen」提醒，如果不幸上當了，要立刻做2件事：馬上更新密碼，避免詐騙集團傳訊息給好友、散播不實訊息詐騙。接著，取消「允許自其他裝置登入」的設定。

若LINE帳號已經被登入，則到 LINE「設定」→「我的帳號」→「登入中的裝置」，立即將不是自己登入的裝置登出。

(中時電子報)