人民幣兌美元中間價11日報6.9933元，較上日（8日）中間價6.9945元上揚12個基點。市場行情方面，由於美國總統川普週末揚言不會取消加徵關稅，讓簽署協議時間再生變數，在岸價與離岸價雙雙走跌。

截至11日上午10點20分，人民幣兌美元在岸價報7.0015元，較上日收盤價6.9884元下跌131個基點，跌幅0.18％。離岸價報6.9977元，下跌113個基點，跌幅0.16％。

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