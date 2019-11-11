新北市副市長謝政達今天（11日）上午於新北市政府18樓與捐贈救災及車輛裝備的新北市民及團體相見歡，本次接見林江鶴枝女士、黃景順先生及施美齡女士賢伉儷、黃正光先生、怡清汽車車體有限公司董事長陳志偉先生，謝政達表示，由衷地感謝捐贈者之大愛善舉

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他說，新北市為全國人口數第一之城市，擁有400萬市民，隨著人口老化及慢性病的影響，市民對於緊急醫療救護需求量大增，需要相對的儀器設備輔佐到院前緊急救護的品質，今日林柏峰先生、林柏坤先生、林香君女士及林宜君女士以母親林江鶴枝女士名義，聯名捐贈救護車1輛，配發板橋區新板分隊使用，將到院後才能進行的醫療處置行為，提前至到院前使用，以增進患者疾病癒後及康復。

（讀者提供/吳家詮傳真）

新北消防局表示，近年來因氣候變遷造成颱風、豪雨等天然災害加劇之影響，且本市幅員廣闊，災害類型種類繁多，許多災害地點大型消防車輛無法進入，本次分別由黃景順先生及施美齡女士賢伉儷，將平時經營黑肉仙檳榔攤小本經營，所獲得微小利潤捐贈1台災情勘查車配置於本市消防局汐止消防分隊。

黃正光先生與先妻游敏子女士平時樂心公益，因先妻去世，黃先生為紀念先妻大愛精神，遂以先妻名義捐贈災情勘查車1輛配置於本市消防局第七救災救護大隊。

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怡清汽車車體有限公司董事長陳志偉先生，亦是擔任本市頭前義消分隊顧問團團長，平時深感頭前義消同仁執行救災、救護及救溺等勤務頻繁，故以其父陳吉良先生名義，捐贈災情勘查車1輛，供本市消防局配置於頭前分隊，希藉由災情勘查車優異性能及其機動性，能更加深入災區勘查做好災害防救工作與搶救作業。

謝副市長在致詞中指出，這些市民及團體願意付出一己之力，熱心奉獻捐贈物資，讓眾多市民的生命財產安全獲得保障，創造安居新北的環境，即是對市府施政最大的支持及肯定，消防局必定會善用所受贈之救災救護車輛裝備，給予市民更高品質的服務，力求打造「幸福新北，安居樂業」之目標。

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(中時電子報)