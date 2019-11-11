光棍節不只瘋搶購，也來聽聽愛情故事！台北市立動物園的單身漢金剛猩猩「迪亞哥」，終於不用再羨慕遠赴荷蘭的「寶寶」，擁有眾多美女相伴。在11月6日（三）傍晚，兩隻來自荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園）的雌性金剛猩猩，已順利抵達台北市立動物園，目前正在檢疫當中，我們很高興的和大家宣布，今年11月11日將是「迪亞哥」的最後一個光棍節了！

經過長時間申請及多方協調，依照歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫委員會Gorilla EEP的族群管理建議，11月初兩隻來自荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園）的雌性金剛猩猩，終於順利來到台北市立動物園，預計經過一個月的檢疫期、確認健康無虞後，就會移到非洲動物區的金剛猩猩活動場，與單身漢「迪亞哥」相見，一起建立金剛猩猩在台灣的衛星繁殖族群。

2018年金剛猩猩「寶寶」從台北市立動物園遷居到荷蘭，接掌在Apenheul Primate Park（靈長類公園）的金剛猩猩家族，原本生活在家族中的年輕雌性個體「Tayari」和「Iriki」，因為不屬於EEP族群管理計劃中與「寶寶」配對的個體，經過審慎評估後，決定將「Tayari」和「Iriki」移至台北市立動物園，與今年21歲的「迪亞哥」建立金剛猩猩在台灣唯一的域外保育繁殖族群。

來自荷蘭的兩隻母金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」是同一個家族中兩隻不同雌性個體的小孩，她們自從出生後就跟群體生活在一起。同為2011年出生，生日只差一個月的「Tayari」和「Iriki」，個性卻不盡相同，因為「Tayari」的媽媽在群體中地位較高，所以從小到大都有媽媽當靠山，個性相對於「Iriki」就顯得比較調皮有自信。

經過長達14個小時的飛行後，「Tayari」和「Iriki」已經平安抵達台北市立動物園，接受為期一個月的檢疫，相信每個關心金剛猩猩的大小朋友們，都迫不及待計畫在ㄧ個月後，親自到非洲動物區探視「Tayari」和「Iriki」！

(中時電子報)