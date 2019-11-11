前行政院長賴清德11日到台中市進行輔選，上午10點陪同第二選區立委參選人陳柏惟在沙鹿掃街。針對韓國瑜上午將公布副手人選張善政，賴清德表示，民進黨為守護台灣、捍衛民主，在2020總統大選，不管韓國瑜市長最後選的候選人是誰，一定要嚴陣以待，「盡我們的全力，達到蔡英文總統順利當選，立委選舉可以過半的選舉總目標」。

(中時 )