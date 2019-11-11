曾與王子豪、陳俊生等名人傳過緋聞的「E奶名媛」胡嘉嘉，過去曾是「話題女王」的她沉寂多時，然這兩年又因自身大膽穿搭、女兒出道卻被騙拍不雅照等事，再度成了外界關注焦點，然她一波未平一波又起，日前遭房東爆料欠繳房租跟押金，如今胡嘉嘉反怒控房東夫妻在她租屋處潑狗糞，還帶陌生男子闖入她家，讓裸睡的她及洗澡中的女兒嚇壞了。

「E奶名媛」胡嘉嘉當星媽助女兒出道，孩子還沒發光發熱，她卻又成為話題焦點，日前被爆欠房租卻不搬走的她，跟房東之間的攻防戰還越來越激烈，胡嘉嘉接受《自由時報》採訪，泣訴租屋處邀人潑灑狗糞，母女倆擔心人身安全已先報警，表示警察調閱監視器後，已證實潑狗糞的是房東李小姐跟她的丈夫。

而潑糞只是開頭，曾說過拿不回押金就不搬走的胡嘉嘉，表示這件事還沒落幕，又控訴房東動作頻頻，除這兩周持續言語騷擾恐嚇外，某天傍晚胡嘉嘉正裸睡、女兒在浴室洗澡，沒想到突然有2名陌生男子闖入家中，女兒嚇得當場尖叫，胡嘉嘉則慌忙包著棉被怒斥對方沒經同意就跑進來，其中一人正是房東老公，對方辯稱帶朋友看屋，所以自行用備份鑰匙開門，胡嘉嘉表示女兒至今還活在驚嚇中，不排除申請保護令。

(中時電子報)