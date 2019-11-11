金塊今天前往明尼蘇達踢館，正規賽最後6分43秒竟然一分未得，浪費16分領先優勢，幸好約基奇在延長賽最後3.3秒投進準絕殺美技，最終以100比98驚險擊敗灰狼，奪得4連勝。
金塊此役半場結束落後主場球隊灰狼2分，第三節發動27比13攻勢逆轉超前，第四節剩下6分42秒蓋瑞哈里斯飆進三分球，金塊90比74絕對領先，沒想到接下來所有球員都打起擺子，找不到投籃準星，灰狼靠著唐斯的三分球追平比數。
延長賽雙方你來我往互有領先，但約基奇在關鍵時刻投進中距離跳投，時間剩下3.3秒給對手，而灰狼也兩度喊了暫停，希望能布署最佳最後一擊機會，可惜歐柯基在三分線外失手，金塊2分險勝。
金塊先發五虎得分皆上雙，致勝功臣約基奇20分、6籃板、7助攻，賈瑪莫瑞15分、5籃板，米爾沙普14分、10籃板，巴頓13分、12籃板、5助攻，蓋瑞哈里斯13分、6籃板。
最近4戰吞3敗的灰狼，唐斯25分、16籃板、6助攻，維金斯25分、4籃板、5助攻，歐柯基17分、8籃板、4助攻。
(中時電子報)
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