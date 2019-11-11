韓國瑜今宣導與張善政搭檔參選正副總統。（摘自張政政臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜安排國政顧問團總召、前行政院長張善政擔任副手。國民黨主席吳敦義上午對表示，他認為張善政非常出色，昨天韓國瑜向他說找張善政，他說張是非常好的對象，除了在美國留學，在工程、高科技方面都有很深造詣，他相信兩人可充分互補，加起來會更圓滿，因此他非常贊成。

有媒體解讀韓張的「國政配」，是「找不到朱立倫」的備胎說。吳敦義表示，他不知道，他昨天才經韓國瑜得知張善政將接任副手一事，並不曉得備胎說，但也請大家千萬不要去擴大解釋為韓國瑜找誰沒有到，「這是不正確的」。

吳敦義上午出席1111人力銀行舉辦的製造業暨營建代銷類幸福感調查記者會暨頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，心情顯得相當不錯，對媒體的聯訪侃侃而談。

不過有關「郭宋合」，吳敦義未回答，只說「非常感謝關心，你們看，我喉嚨都沙啞了。」據悉，韓國瑜今天在高雄宣布與張搭檔參選後，將依全代會通過的決議，提報到本周三的中常會核備。

(中時 )