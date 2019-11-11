前行政院長賴清德11日到台中市進行輔選，上午10點陪同第二選區立委參選人陳柏惟在沙鹿掃街，針對韓國瑜上午將公布副手人選張善政，而民進黨的蔡賴配是大家期待的，針對張善政在台南大地震，跟賴第一次合作就是救災經驗，有無可能是兩個前行政院長的對決？

賴清德表示，目前最重要的工作就是輔選，今天來到台中，第一站是陳柏惟、接著是何欣純，第三站為張廖萬堅，對張善政院長都心存感激，他在地震時給予許多幫忙，協助台南市重建，內心一直非常感激。

(中時 )