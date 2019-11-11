韓公布副手 賴清德對「他」心存感激 10:502019/11/11 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前行政院長賴清德表示，對張善政當初協助台南市重建，對他心存感激。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院長賴清德11日到台中市進行輔選，上午10點陪同第二選區立委參選人陳柏惟在沙鹿掃街，針對韓國瑜上午將公布副手人選張善政，而民進黨的蔡賴配是大家期待的，針對張善政在台南大地震，跟賴第一次合作就是救災經驗，有無可能是兩個前行政院長的對決？ 賴清德表示，目前最重要的工作就是輔選，今天來到台中，第一站是陳柏惟、接著是何欣純，第三站為張廖萬堅，對張善政院長都心存感激，他在地震時給予許多幫忙，協助台南市重建，內心一直非常感激。 韓張配超強出擊 周錫瑋：賭盤已現PK盤 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #賴清德 #張善政 也許您會感興趣 推薦閱讀 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 10:132019/11/07 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 韓國瑜的這個曝光！網酸：太小了 09:122019/11/08 政治 新聞透視》看齊連戰 挺韓勝選才是王道 04:102019/11/09 政治要聞 韓國瑜越黑越強 網：黑韓時刻還演得下去嗎？ 08:102019/11/09 政治 高市競總授證 韓：高雄8席立委全上 將轟動全台 15:362019/11/10 政治 韓國瑜高市競總授證 許崑源：下個月民調贏5％ 16:562019/11/10 政治 張善政任韓副手 廖泰翔：沒有加分只是善後 10:252019/11/11 政治 政治熱門新聞 蔡政府狂講這兩字！李天鐸爆氣怒轟 - 政治 小英造勢場竟送這個 民調專家：2020最駭人轉變！ - 政治 獨派挺蔡英文 人潮真讓人意外 - 政治 【綠營神鵰俠1】可不可以再傳一張？ 小英後援會長狂貼大屌照 - 政治 韓公布副手 賴清德對「他」心存感激 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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