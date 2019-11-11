市場上周憧憬中美即將達成首輪協議，但美國總統川普週末表示，他尚未同意取消對中國商品加徵的關稅，再加上香港局勢持續動盪，拖累港股11日開盤大幅下挫，跌幅持續擴大至2％以上。

恒生指數11日開低289點，報27,361點，跌穿250天平均線（約27,424點），之後跌勢轉急，截至上午10點40分，恒生指數報27,006.87點，勉強手在27,000點之上，重挫644.27點，跌幅2.33％。

(工商 )