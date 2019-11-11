西班牙大選在完成95%的計票後，極右派政黨民聲黨（Vox）在4年裡的第4次選舉中議員席次翻倍，使國會結構更形脆弱，合縱連橫組閣也更加困難。

現任總理桑傑士（Pedro Sanchez）認為冒險重新改選會加強執政黨社會勞工黨（PSOE）得票率，但選舉結果顯示，社會勞工黨雖然得票率28%仍是各黨最高，席次卻比4月選舉時的123席更少，在350席國會裡可能只能掌握120席。

目前數據顯示，選後可能出現左右派都無法過半的僵局國會，所以需要各黨領袖拿出創見且嚴肅地協商。最有可能仍是由社會勞工黨來組閣，問題是要跟誰聯盟，以及聯合政府在這樣的國會結構下能持續多久。

在計票完成逾95%後，保守派的人民黨（PP）排名第2，有望獲得88席、民聲黨躍居第3，可望從4月首次參與國會大選即斬獲24席，一路暴增至52席。

因曾經歷佛朗哥（Francisco Franco）軍事獨裁統治，西班牙似乎長期免疫於民族主義抬頭，但這股在近年選舉席捲歐洲的浪潮，挾帶對政治僵局的憤怒及對加泰隆尼亞獨立的不滿，仍壯大了民聲黨的聲勢。

在佛朗哥死後，數十年來大多是社會勞工黨及人民黨的左右交替執政，但自從民聲黨等新興政黨在金融危機崛起後，西班牙似乎愈來愈難組織穩定政府。今天較低的投票率更顯示，選民對一再投票感到疲倦，讓達成籌組政府的共識難上加難。

路透社分析，要組成176席的國會多數有3種可能，但全都困難重重。一是人民黨棄權，讓桑傑士以少數派執政；第二種情況則仍由桑傑士取得過半數來執政，但這恐需加泰隆尼亞的獨派相挺才有可能，以目前加泰隆尼亞的緊張態勢，難以想像加泰獨派會來相挺。

第3種則是由，本次得票驟降、立場中間偏右且對市場經濟友善的公民黨（Ciudadanos）及數個地方政黨來支持社會勞工黨，才有辦法組織聯合政府。

(中央社)