蘇-57戰機

在西方專家普遍不看好的狀況下，俄羅斯蘇-57戰機已經進入量產階段。俄羅斯副防長柯里沃羅奇科（Alexey Krivoruchko）說，第一架量產機將在年底交付空天軍。

據《外交家》（The Diplomat）雜誌網報導，柯里沃羅奇科8日在視察俄羅斯遠東聯合飛機製造公司（UAC）的阿穆爾河畔共青城飛機製造廠（The Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant）時告訴俄新社（RIA），這款被北約（NATO）給予「惡棍」（FELON）代號的戰機，就快要準備好交付給空天軍。

另一方面，據塔斯社與俄羅斯衛星網（Sputnik News）報導，按照現有合約，空天軍2028年前將接收76架蘇-57。「首架量產型蘇-57其實已具備交付條件，這架戰機年底前將交付空天軍，」柯里沃羅奇科說，「俄羅斯空天軍2020年將再接收一架蘇-57，接著擴大生產。」

俄組裝蘇-57戰機

(中時電子報)