12強賽隨日本隊出征的二壘手菊池涼介，馬上就要挑戰入札大聯盟了，為內野手的市場再添新血。美國棒壇對菊池涼介印象深刻，他在前年經典賽對美國敲出追平陽春炮，後來又出現致命守備失誤而飲恨。菊池也打過日美棒球明星賽，美國對他的守備能力仍相當肯定，但拿到大聯盟裡可能不算出色的打者。

菊池效力日職廣島東洋鯉魚，連兩年寫下聯盟最高的守備率，即使放到大聯盟也是金手套等級，加上二壘本來就以防守為先。依照現今的入札規定，日本球團開放交涉之後，與大聯盟球隊必須在30天內達成協議，然後比照球員的合約獲取一定比例作為入札金。水手隊簽下日職投手菊池雄星時，支付埼玉西武獅1000萬美元。

季外市場較搶眼的內野手還有桂格瑞斯(Didi Gregorius)、前馬林魚卡斯楚(Starlin Castro)、剛離開國民的老將坎卓克(Howie Kendrick)。大聯盟開放日職球員的入札截止日為12月5日，菊池在明年開季時將滿30歲。

(中時電子報)