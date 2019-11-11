國安局長邱國正：總統大選只做維安 不做情蒐 11:202019/11/11 中時 呂昭隆 、 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安局長邱國正（見圖）11日出席立法院外交及國防委員會時表示，總統大選只做維安，不做情蒐，國安局也絕對行政中立，如果出問題，他會負全責。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局長邱國正（中）11日出席立法院外交及國防委員會時表示，總統大選只做維安，不做情蒐，國安局也絕對行政中立，如果出問題，他會負全責。（陳信翰攝） 國安局長邱國正。呂昭隆攝 國安局長邱國正今天保證，總統大選只做維安，不做情蒐，國安局也絕對行政中立，如果出問題，他會負全責。 邱國正上午到立法院外交及國防委員會報告總統大選維安工作備詢，並做上述表示。 至於是否有不利候選人危安的情資，邱國正說，目前沒有，國安局會隨即掌握，邱國正說，是有個人在網路發洩情緒，但目前還沒有發現任何團體威脅候選人情資。 邱國正說，總統大選維安，只做正副總統候選人與配偶的維安，子女和家屬不做。 (中時 ) #邱國正 #總統 #候選人 #202大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡總統經濟成績單還不如馬總統 04:102019/11/07 時論廣場 因為蔡總統，所以韓總統 04:102019/11/07 時論廣場 「安維7號」成軍典禮好壯觀 330名菁英齊聚一堂 08:482019/11/07 社會 國安局展示大選維安裝備 造勢將出動空拍機干擾槍 09:272019/11/07 軍事 國安局安維7號特勤裝備 反竊聽電子偵測器亮相 09:422019/11/07 軍事 總統選舉安維結訓 特勤估宋也會參選 11:012019/11/07 軍事 這屆大選副手晚公布 特勤快煩死 14:452019/11/07 軍事 否認居中協調 陳菊：蔡賴配越自然越好 04:102019/11/08 政治要聞 支持「郭宋配」？柯文哲：郭要選早就選了啦！ 11:362019/11/09 政治 阿根廷準總統賀巴西前總統獲釋 兩國關係恐惡化 17:082019/11/09 國際 軍事熱門新聞 看不到車尾燈! Tu-160加速遠甩F-35 - 軍事 年底前交付首架！俄蘇-57戰機量產了 - 空軍 美國杜威號驅逐艦已安裝雷射砲 - 軍事 「戰爭機器」現身! 鋼鐵衣加裝步槍塔 - 軍事 蔣介石三次拒美國原子彈轟陸 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。