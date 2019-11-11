國安局長邱國正（中）11日出席立法院外交及國防委員會時表示，總統大選只做維安，不做情蒐，國安局也絕對行政中立，如果出問題，他會負全責。（陳信翰攝）

國安局長邱國正。呂昭隆攝

國安局長邱國正今天保證，總統大選只做維安，不做情蒐，國安局也絕對行政中立，如果出問題，他會負全責。

邱國正上午到立法院外交及國防委員會報告總統大選維安工作備詢，並做上述表示。

至於是否有不利候選人危安的情資，邱國正說，目前沒有，國安局會隨即掌握，邱國正說，是有個人在網路發洩情緒，但目前還沒有發現任何團體威脅候選人情資。

邱國正說，總統大選維安，只做正副總統候選人與配偶的維安，子女和家屬不做。

(中時 )