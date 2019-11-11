文化大學推廣教育部今年6月28日資遣高教工會文大分部召集人翟敬宜及副召集人李宛澍，勞動部最近裁決文大非法解雇。對此，文大今天表示，依法提出行政訴訟及民事訴訟，相信司法最後會做出公正的裁判。

文大推廣教育部教育長許惠峰在今年6月28日，於高教工會文化大學分部對員工發起其個人施政滿意調查當天，3小時後隨即下令資遣解雇工會分部幹部翟敬宜、李宛澍。

高教工會7月23日向勞動部提出不當勞動行裁決申請，歷經4次調查會議後，由勞方取得勝利，這是台灣大專院校內第一起違法解雇工會幹部、亦是首次遭勞動部裁定違法「解雇無效」案例。

勞動部裁決認定，文大（推廣教育部）違法打壓工會活動、解雇工會幹部，解雇行為無效，應回復工作；工會使用員工電子郵件從事工會活動有其必要性，亦為社會通念所容許，文大（推廣教育部）發信「警告」全體員工指摘工會違法，為違法妨礙、限制工會活動。

「我們將光榮返校」，翟敬宜說，自從她和李宛澍被資遣後，文大工會面臨瓦解，現在勞動部判決他們贏了，他們決定11月13日返回文大推廣部工作，並要求校方給予與原職務相當之工作，也要進一步重建工會。

對此，文大發表聲明表示，勞動部並未詳細考量本校推廣教育部（推廣部）所提出的具體事證，他們尚得依法提出行政訴訟及民事訴訟，予以救濟。他們暫先通知二位員工回推廣部任職，乃是依法所為之暫時性措施，最終雙方僱用關係是否存在，仍有待日後民事訴訟加以確定。

文大指出，高教工會除保護會員權益外，對於私校遭掏空或存有冗員及不法員工等人謀不臧之情形，亦應同等關注，並尊重私校所採取的措施，切莫成為此等員工之保護傘，工會存在之目的應在於保護及爭取工會成員合法之權益。

(中時 )